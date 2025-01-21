В парламенте зарегистрировали законопроекты о налогообложении посылок с приобретенными через маркетплейсы товарами

Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами.

Товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах, будут подлежать налогообложению НДС, независимо от их стоимости, а посылки до 45 евро граждане смогут получать без налогообложения при условии, если такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели. Соответствующие законопроекты 12429 и 12430 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о приведении порядка налогообложения операций по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях к требованиям Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС от 28 ноября года об общей системе налога на добавленную стоимость зарегистрировали в Верховной Раде.

Как ранее сообщал председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев, эти законопроекты разработаны бизнес-ассоциациями.

«По требованию бизнеса – АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТА, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями» - отметил он.

По словам Гетманцева, законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без налогообложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае, если их стоимость больше 150 евро.

Как отмечается в приведенном председателем комитета письме Американской торговой палаты в Украине (АСС), долгое время эксперты компаний-членов Палаты работают над усилением борьбы с теневыми рынками и искажением конкуренции в различных отраслях экономики.

«С этой целью Палата отмечала необходимость предоставления одинаковых правил игры, предотвращая недобросовестную конкуренцию или злоупотребление льготным режимом. Одним из важных вопросов в фокусе бизнес-сообщества является отмена лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС)» - указывает АСС.

АСС отмечает, что согласно заявлению МВФ, украинские власти должны принимать меры по закрытию имеющихся возможностей для уклонения от уплаты налогов и борьбы с теневой экономикой. Наличие льготы по налогообложению посылок способствует развитию теневой экономики в Украине, особенно в секторе электронной коммерции.

«Указанный вопрос является приоритетом для компаний-членов Палаты, и ввиду его важности для бизнес-сообщества обращаемся к Вам с просьбой как можно быстрее зарегистрировать необходимые законодательные инициативы для внесения изменений в действующее законодательство и поддержать отмену лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом обложения НДС. Со своей стороны, бизнес готов привлечься и оказать экспертную поддержку во время их подготовки ко второму чтению» - подчеркивает АСС.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация отмечает, что «текущий льготный режим налогообложения малых партий товаров, по мнению экспертов Ассоциации, может обусловливать искажение конкурентных условий на внутреннем рынке Украины путем фактического предоставления более благоприятных налоговых и таможенных условий иностранным производителям и платформам электронной коммерции в сравнение с внутренними субъектами хозяйствования».

Также с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур», - добавил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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