Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США

Мигранты будут ждать в своей стране решения о предоставлении убежища в США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла». Первым он объявил о введении чрезвычайного положения на южной границе США.

Следовательно, все нелегальные пересечения границы будут прекращены, а процесс возвращения миллионов нелегальных мигрантов в их страны начнется немедленно. Также будет восстановлена политика «оставайтесь в Мексике», предусматривающая обязательное пребывание мигрантов в стране до решения о предоставлении убежища.

Трамп пообещал, что наркокартели будут признаны международными террористическими организациями, а международные банды и преступники больше не смогут действовать на территории США. Для этого будет применен закон 1770 года, позволяющий действовать против таких угроз в стране.

«Главное – это защита нашей страны от угрозы. Именно это мы сделаем на уровне, который еще не видели», - подчеркнул Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.