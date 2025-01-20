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Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США

20:40, 20 января 2025
Мигранты будут ждать в своей стране решения о предоставлении убежища в США.
Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла». Первым он объявил о введении чрезвычайного положения на южной границе США.

Следовательно, все нелегальные пересечения границы будут прекращены, а процесс возвращения миллионов нелегальных мигрантов в их страны начнется немедленно. Также будет восстановлена политика «оставайтесь в Мексике», предусматривающая обязательное пребывание мигрантов в стране до решения о предоставлении убежища.

Трамп пообещал, что наркокартели будут признаны международными террористическими организациями, а международные банды и преступники больше не смогут действовать на территории США. Для этого будет применен закон 1770 года, позволяющий действовать против таких угроз в стране.

«Главное – это защита нашей страны от угрозы. Именно это мы сделаем на уровне, который еще не видели», - подчеркнул Трамп.

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США Дональд Трамп граница

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