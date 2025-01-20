Еврокомиссия разрабатывает план полного вывода российского топлива с рынка ЕС

План будет представлен в первые 100 дней нового мандата.

Фото: AFP

Еврокомиссия работает над разработкой плана полного вывода российского ископаемого топлива с рынка ЕС, несмотря на то, что поставки газа в Европу продолжаются. Брюссель стремится полностью прекратить эти поставки, отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, пишет enkorr.

Итконен подчеркнула, что план отказа от российского ископаемого топлива является частью более широкой стратегии, которая должна быть представлена в течение первых 100 дней мандата новой Энергетической комиссии. Это решение будет объявлено в ближайшие дни.

ЕС уже достиг значительных результатов в сокращении импорта российского топлива, в частности, угля, нефти и газа. По словам Итконен, Европа снизила импорт российского газа более чем на две трети, однако, несмотря на эти достижения, российский газ все еще остается на рынке, что не соответствует стратегическим целям ЕС.

«Несмотря на эти значительные результаты, российский газ все еще присутствует на рынке ЕС. И это то, чего мы не хотели бы видеть, и это, конечно, один из вопросов, которые будут рассмотрены в этой дорожной карте, которая будет представлена в ближайшие недели», - добавила она.

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