Дональд Трамп после принесения присяги президента США перечислил свои ближайшие шаги, назвав их революцией здравого смысла

Золотой век Америки начинается сегодня – Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью, в которой указал на ближайшие шаги и указы.

После принесения присяги Президента США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью. В ней он перечислил основные дальнейшие шаги, которые предпримет в ближайшее время.

«Золотой век Америки начинается сегодня, с этого дня и дальше, наша страна будет процветать, ее будут уважать во всем мире. И мы не позволим, чтобы кто-нибудь воспользовался нами. Я буду всегда ставить Америку во главу угла» - подчеркнул он.

«Наш суверенитет, вес правосудия будет восстановлен, указания других министерств будут закончены.

Америка скоро будет большей, сильной и гораздо более исключительной, чем раньше. Я знаю, что мы начинаем эру национального успеха», - отметил он.

Дональд Трамп отметил необходимость оградить границы и народ Америки.

«В этот момент американский упадок останавливается. Возвращается вера в свободу.

Мы восстановим компетентность и верность.

Есть те, кто хотел повредить и унести мою свободу и жизнь, но я и тогда, и сейчас верю, что моя жизнь была спасена по причине – чтобы вернуть величие Америке.

Поэтому мы будем встречать каждый кризис с достоинством, чтобы вернуть благосостояние и мир всем гражданам», - подчеркнул он.

Он поблагодарил избирателей разных национальностей и цвета кожи. «Я услышал ваши голоса» – отметил он и добавил, что будет вместе с гражданами США работать над тем, чтобы исполнить мечту Мартина Лютера Кинга.

«Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, которые представляют собой революцию здравого смысла» - отметил он.

Первый установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

Все нелегальные пересечения границы будут остановлены. Начнется процесс возвращения миллионов преступников в те страны, из которых они прибыли. Возобновляется политика «оставайтесь в Мексике».

Наркокартели будут признаны международными террористическими организациями.

Будет использован закон 1770 года, чтобы международные банды и преступники не действовали в США и не приносили преступления в города.

«Главное – это защита нашей страны от угрозы. Именно это мы сделаем на уровне, который еще не видели», - отметил Дональд Трамп.

Вторая задача – мобилизовать ресурсы, чтобы преодолеть рекордную инфляцию, снизить цены и издержки. Кризис вызван избыточными издержками. Поэтому Трамп объявит чрезвычайную ситуацию в энергетике. Это будет программа усиленного бурения.

«Америка снова будет производящей страной. У нас есть самые большие запасы нефти и газа, и мы их используем. Мы снизим цены, заполним наши стратегические резервы. Будем экспортировать американские ресурсы по всему миру», - подчеркнул он.

Также будут шаги, чтобы защитить американские семьи и ввести тарифы для зарубежных торговцев, желающих обогатиться за счет американских налогоплательщиков.

«Поэтому создадим внешний налоговый комитет, который будет накладывать пошлины на продукты, которые находятся из-за границы», добавил он.

Кроме того, Дональд Трамп упразднит цензуру в США.

«После лет разных усилий, которые ограничивали свободу слова, мы запретим любую цензуру и вернем свободный язык, свободу слова обратно в Америку», - подчеркнул Президент США.

Также будет только два пола – женский и мужской.

Кроме того, на этой неделе возобновят военнослужащих, которых уволили из-за отсутствия вакцинации от «ковида».

Донадьд Трамп также подпишет приказ, чтобы различные социальные эксперименты и давление на военных запрещалось. «Задача наших вооруженных сил будет иметь только одну миссию – защита нас от врагов» - отметил Президент.

Кроме того, он отметил, что за день до того, как он стал президентом, все заложники на Ближнем Востоке вернулись в свои семьи.

В планах нового Президента США также переименование Мексиканского залива.

Дональд Трамп также отметил, что Панамский канал будет возвращен США.

«Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать назад», – отметил он.

Трамп подчеркнул: «Мы должны действовать с энергией, чтобы сберечь нашу цивилизацию. Мы расширим наши территории, наши города, наши космические корабли будут летать в космос.

Амбиции – это жизненные силы каждой страны. Американцы изобретатели, предприниматели, бизнесмены исследуют новые территории, любят приключения, это у нас в душе.

В Америке мы лучше делаем то, что считается невозможным» - отметил Дональд Трамп.

Автор: Наталя Мамченко

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