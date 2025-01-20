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Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией

19:53, 20 января 2025
Президент Украины выразил надежду на сотрудничество между Украиной и США.
Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с инаугурацией, выразив надежду на активное сотрудничество между двумя странами.

«Поздравляю президента Дональда Трампа и американский народ с инаугурацией! Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов», - написал Зеленский в соцсети Х.

Зеленский подчеркнул, что Трамп всегда был решительным лидером, и его политика мира, направленная на укрепление американского лидерства, дает шанс на достижение справедливого и надежного мира.

Глава Украинского государства также добавил, что от нынешних действий зависит, каким будет это столетие, и призвал к совместным усилиям для успеха демократий. Зеленский пожелал Трампу успехов в его новой роли и с нетерпением ожидает взаимовыгодного сотрудничества.

«Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста», - резюмировал президент Украины.

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США президент Дональд Трамп Владимир Зеленский

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