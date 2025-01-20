Ушел из жизни Семен Поташник – легенда украинской гидроэнергетики и Герой Украины

На 95-м году жизни скончался выдающийся ученый и инженер Семен Поташник.

Фото: Укргидроэнерго

20 января 2025 года на 95-м году жизни скончался Семен Поташник – украинский гидроэнергетик, инженер, строитель и ученый, Герой Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО «Укргидроэнерго».

Поташник был одним из основоположников новых стандартов в украинской энергетике и внес большой вклад в развитие отрасли за более чем 75 лет трудовой деятельности. Он стал легендой, изменившей лицо украинской энергетики своими идеями и упорным трудом.

Он участвовал в сооружении большинства гидроэлектростанций Украины, в частности Киевской ГЭС и первой в стране гидроаккумулирующей станции - Киевской ГАЭС. Благодаря его руководству и научным разработкам были запущены мощные гидроагрегаты на Днестровской и Ташлыкской ГАЭС.

«Его талант инженера, организатора и лидера неоднократно признавали как в Украине, так и за ее пределами. Семен Израйлевич был награжден многочисленными государственными, профессиональными и международными наградами, а его имя навеки останется среди выдающихся фигур энергетической отрасли», - говорится в сообщении «Укргидроэнерго».

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