Пішов з життя Семен Поташник — легенда української гідроенергетики і Герой України

На 95-му році життя помер видатний науковець та інженер Семен Поташник.

Фото: Укргідроенерго

20 січня 2025 року на 95-му році життя помер Семен Поташник — український гідроенергетик, інженер, будівельник та науковець, Герой України. Про це повідомила пресслужба ПрАТ «Укргідроенерго».

Поташник був одним із основоположників нових стандартів в українській енергетиці та зробив великий внесок у розвиток галузі за понад 75 років трудової діяльності. Він став легендою, що змінила обличчя української енергетики своїми ідеями та наполегливою працею.

Він брав участь у спорудженні більшості гідроелектростанцій України, зокрема Київської ГЕС та першої в країні гідроакумулюючої станції – Київської ГАЕС. Завдяки його керівництву та науковим розробкам були запущені потужні гідроагрегати на Дністровській та Ташлицькій ГАЕС.

«Його талант інженера, організатора та лідера неодноразово визнавали як в Україні, так і за її межами. Семен Ізрайлевич був нагороджений численними державними, професійними та міжнародними нагородами, а його ім'я навіки залишиться серед визначних постатей енергетичної галузі», — йдеться в повідомленні «Укргідроенерго».

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