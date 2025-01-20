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Пішов з життя Семен Поташник — легенда української гідроенергетики і Герой України

20:27, 20 січня 2025
На 95-му році життя помер видатний науковець та інженер Семен Поташник.
Пішов з життя Семен Поташник — легенда української гідроенергетики і Герой України
Фото: Укргідроенерго
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20 січня 2025 року на 95-му році життя помер Семен Поташник — український гідроенергетик, інженер, будівельник та науковець, Герой України. Про це повідомила пресслужба ПрАТ «Укргідроенерго».

Поташник був одним із основоположників нових стандартів в українській енергетиці та зробив великий внесок у розвиток галузі за понад 75 років трудової діяльності. Він став легендою, що змінила обличчя української енергетики своїми ідеями та наполегливою працею.

Він брав участь у спорудженні більшості гідроелектростанцій України, зокрема Київської ГЕС та першої в країні гідроакумулюючої станції – Київської ГАЕС. Завдяки його керівництву та науковим розробкам були запущені потужні гідроагрегати на Дністровській та Ташлицькій ГАЕС.

«Його талант інженера, організатора та лідера неодноразово визнавали як в Україні, так і за її межами. Семен Ізрайлевич був нагороджений численними державними, професійними та міжнародними нагородами, а його ім'я навіки залишиться серед визначних постатей енергетичної галузі», — йдеться в повідомленні «Укргідроенерго».

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енергетика

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