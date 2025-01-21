Кабмін затвердив порядок оптимізації процесів і витрат у міністерствах, відомствах та агентствах

Оптимізація процесів потрібна зокрема для скорочення витрат у центральних органах виконавчої влади.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін з метою скорочення витрат видав розпорядження №39-р «Про проведення оптимізації типових робочих процесів у центральних органах виконавчої влади».

Крім того, Кабмін вирішив затвердити Порядок проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади постановою від 17 січня 2025 р. №50 «Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади».

Як вказано у Порядку, аналіз та заходи з оптимізації робочих процесів проводяться зокрема з дотриманням принципу доброчесності, а саме, поведінка працівників державного органу має базуватися на виконанні службових обов’язків і відповідати загальновизнаним етичним нормам.

Цілями заходів з оптимізації робочих процесів є:

оптимізація витрат державного бюджету на здійснення основних функцій та забезпечення діяльності державних органів, надання ними послуг;

скорочення трудомісткості та/або часу на здійснення основних функцій державних органів та забезпечення діяльності цих державних органів, надання ними послуг без втрати якості результатів;

забезпечення/підвищення результативності здійснення основних функцій державних органів у разі зменшення чи незмінності обсягів залучених ресурсів;

підвищення якості результатів роботи державних органів, зокрема за рахунок орієнтованості на запити (вимоги) споживачів робочих процесів.

Відповідно до постанови також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, крім комісій, бюро та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів доручається:

1) утворити (призначити) структурний підрозділ (посадову особу) із забезпечення виконання завдань щодо проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів у межах граничної чисельності працівників апарату центрального органу виконавчої влади; забезпечити протягом місяця після набрання чинності цією постановою тимчасове покладення обов’язків відповідної посадової особи до її призначення на іншу посадову особу;

2) утворити протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою робочу групу з питань оптимізації робочих процесів (у разі відсутності) та забезпечити її роботу відповідно до плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік;

3) подати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою Кабінету Міністрів України план заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на 2025 рік;

4) створити не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою каталог робочих процесів державного органу та забезпечити його постійне наповнення і актуалізацію;

5) забезпечити проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

6) подавати Кабміну щороку починаючи з 2026 року:

річний звіт про виконання плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік — до 10 січня року, що настає за звітним періодом;

план заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік — до 1 лютого планового року.

Нижче наводимо новий порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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