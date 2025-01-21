Кабмін затвердив порядок оптимізації процесів і витрат у міністерствах, відомствах та агентствах

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін з метою скорочення витрат видав розпорядження №39-р «Про проведення оптимізації типових робочих процесів у центральних органах виконавчої влади».
Крім того, Кабмін вирішив затвердити Порядок проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади постановою від 17 січня 2025 р. №50 «Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади».
Як вказано у Порядку, аналіз та заходи з оптимізації робочих процесів проводяться зокрема з дотриманням принципу доброчесності, а саме, поведінка працівників державного органу має базуватися на виконанні службових обов’язків і відповідати загальновизнаним етичним нормам.
Цілями заходів з оптимізації робочих процесів є:
Відповідно до постанови також міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, крім комісій, бюро та Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів доручається:
1) утворити (призначити) структурний підрозділ (посадову особу) із забезпечення виконання завдань щодо проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів у межах граничної чисельності працівників апарату центрального органу виконавчої влади; забезпечити протягом місяця після набрання чинності цією постановою тимчасове покладення обов’язків відповідної посадової особи до її призначення на іншу посадову особу;
2) утворити протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою робочу групу з питань оптимізації робочих процесів (у разі відсутності) та забезпечити її роботу відповідно до плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік;
3) подати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою Кабінету Міністрів України план заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на 2025 рік;
4) створити не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою каталог робочих процесів державного органу та забезпечити його постійне наповнення і актуалізацію;
5) забезпечити проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
6) подавати Кабміну щороку починаючи з 2026 року:
річний звіт про виконання плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік — до 10 січня року, що настає за звітним періодом;
план заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік — до 1 лютого планового року.
Нижче наводимо новий порядок.
Автор: Наталя Мамченко
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