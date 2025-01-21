Кабмин утвердил порядок оптимизации процессов и расходов в министерствах, ведомствах и агентствах

Оптимизация процессов требуется, в частности, для сокращения расходов в центральных органах исполнительной власти.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин с целью сокращения расходов издал распоряжение №39-р «О проведении оптимизации типовых рабочих процессов в центральных органах исполнительной власти».

Кроме того, Кабмин принял решение утвердить Порядок проведения анализа и оптимизации рабочих процессов в центральных органах исполнительной власти постановлением от 17 января 2025 г. №50 «Некоторые вопросы внедрения процессного подхода в центральных органах исполнительной власти».

Как указано в Порядке, анализ и мероприятия по оптимизации рабочих процессов проводятся, в частности, с соблюдением принципа добродетели, а именно, поведение работников государственного органа должно базироваться на выполнении служебных обязанностей и соответствовать общепризнанным нравственным нормам.

Целями мер по оптимизации рабочих процессов являются:

оптимизация расходов государственного бюджета на осуществление основных функций и обеспечение деятельности государственных органов, предоставление ими услуг;

сокращение трудоемкости и/или времени на осуществление основных функций государственных органов и обеспечение деятельности этих государственных органов, предоставление ими услуг без потери качества результатов;

обеспечение/повышение результативности осуществления основных функций государственных органов при уменьшении или неизменности объемов привлеченных ресурсов;

повышение качества результатов работы государственных органов, в частности, за счет ориентированности на запросы (требования) потребителей рабочих процессов.

В соответствии с постановлением министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, кроме комиссий, бюро и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений поручается:

1) образовать (назначить) структурное подразделение (должностное лицо) по обеспечению выполнения задач по проведению анализа и мероприятий по оптимизации рабочих процессов в пределах предельной численности работников аппарата центрального органа исполнительной власти; обеспечить в течение месяца после вступления этого постановления в силу временное возложение обязанностей соответствующего должностного лица до его назначения на другое должностное лицо;

2) образовать в течение месяца со дня вступления в силу этого постановления рабочую группу по вопросам оптимизации рабочих процессов (в случае отсутствия) и обеспечить ее работу в соответствии с планом мероприятий по проведению анализа и оптимизации рабочих процессов на соответствующий год;

3) представить в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого постановления Кабинета Министров Украины плана мероприятий по проведению анализа и оптимизации рабочих процессов на 2025 год;

4) создать не позднее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления каталог рабочих процессов государственного органа и обеспечить его постоянное наполнение и актуализацию;

5) обеспечить проведение анализа и мероприятий по оптимизации рабочих процессов в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

6) подавать Кабмину ежегодно начиная с 2026 года:

годовой отчет о выполнении плана мероприятий по проведению анализа и оптимизации рабочих процессов на соответствующий год – до 10 января года, следующего за отчетным периодом;

план мероприятий по проведению анализа и оптимизации рабочих процессов на соответствующий год – до 1 февраля планового года.

Ниже приводим новый порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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