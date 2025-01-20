Правительство решило сократить расходы в министерствах, службах, агентствах и инспекциях

Кабмин издал распоряжение об оптимизации процессов с целью сокращения расходов.

Кабмин издал распоряжение, которым приказал оптимизировать процессы с целью сокращения издержек. Речь идет о распоряжении от 17 января 2025 г. №39-р «О проведении оптимизации типовых рабочих процессов в центральных органах исполнительной власти».

Как сказано в документе, «в целях сокращения расходов без потери качества и результативности работы центральных органов исполнительной власти» министерствам, службам, агентствам и инспекциям, кроме центральных органов исполнительной власти со специальным статусом, ежегодно:

проводить в установленном порядке анализ и мероприятия по оптимизации типовых рабочих процессов:

- в министерствах - не менее трех типовых рабочих процессов (в 2025 году - не менее двух типовых рабочих процессов);

- в агентствах, службах и инспекциях - не менее двух типовых рабочих процессов (в 2025 году - не менее одного типового рабочего процесса);

обеспечивать выбор типовых рабочих процессов, в отношении которых будут проводиться мероприятия по оптимизации, с учетом их ресурсоемкости и влияния на количественные и качественные показатели результатов работы государственного органа;

обеспечивать включение перечня типовых рабочих процессов, в отношении которых будут проводиться мероприятия по оптимизации, согласованного с Секретариатом Кабинета Министров Украины, в план мероприятий по проведению анализа и оптимизации рабочих процессов на соответствующий год, подготовленного в установленном порядке;

подавать в случае необходимости Кабмину предложения по внесению в акты законодательства изменений, необходимых для оптимизации типовых рабочих процессов;

информировать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Кабмин о состоянии проведения анализа и мероприятий по оптимизации типовых рабочих процессов, в частности, в рамках представления информации о состоянии выполнения пункта 36 плана мероприятий по реализации Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2022—2025 годы, утвержденного распоряжением КМУ от 21 июля 2021 г. № 831 «Некоторые вопросы реформирования государственного управления Украины»

подавать Секретариату Кабмина оформленные в установленном порядке отчеты о результатах внедрения проектов по оптимизации избранных типовых рабочих процессов.

Автор: Наталя Мамченко

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