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В Киевской области мужчина деревянной палкой убил свою 85-летнюю жену

22:54, 20 января 2025
Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киевской области мужчина деревянной палкой убил свою 85-летнюю жену
Фото: pixnio.com
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В Киевской области правоохранители задержали 78-летнего жителя Белоцерковского района, которого подозревают в убийстве жены.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в одном из сел Белоцерковского района, мужчина во время семейной ссоры деревянной палкой нанес многочисленные удары в голову своей 85-летней жене, от которых женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина находится под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

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