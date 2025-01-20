На Київщині чоловік дерев’яною палицею вбив свою 85-річну дружину

Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: pixnio.com

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На Київщині правоохоронці затримали 78-річного жителя Білоцерківського району, якого підозрюють у вбивстві дружини.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в одному із сіл Білоцерківського району, чоловік під час сімейної сварки дерев’яною палицею наніс численні удари в голову своїй 85-річній дружині, від яких жінка померла на місці події.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.

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