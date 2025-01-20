У Дію повернулися актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи

Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС.

Актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи й сервіси повернулися у Дії. Як відомо, Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС.

Таким чином у Дії знову доступні:

Актові записи

Послуги ФОП

Бронювання працівників

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Також запрацювало подання заяв до міжнародного Реєстру збитків на порталі Дія.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян.

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