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У Дію повернулися актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи

16:35, 20 січня 2025
Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС.
У Дію повернулися актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи
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Актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи й сервіси повернулися у Дії. Як відомо, Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС.

Таким чином у Дії знову доступні:

  • Актові записи
  • Послуги ФОП
  • Бронювання працівників
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини

Також запрацювало подання заяв до міжнародного Реєстру збитків на порталі Дія.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян.

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