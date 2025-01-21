Практика судів
  1. У світі

У Лондоні на аукціон виставлений 2500-річний бронзовий грецький шолом

08:12, 21 січня 2025
Шолом коринфського типу за $72 000 - $108 000 планую спустити з молотка на аукціоні Apollo Art Auctions.
У Лондоні на аукціон виставлений 2500-річний бронзовий грецький шолом
Джерело фото: Live Science
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні на аукціоні Apollo Art Auctions буде виставлений рідкісний бронзовий шолом коринфського типу, якому близько 2 500 років. Артефакт, датований 500-450 роками до н. е., зберігся в надзвичайно хорошому стані і стане важливою пам'яткою стародавньої військової історії. Очікується, що ціна шолома на аукціоні коливатиметься від 72 000 до 108 000 доларів. Про це повідомляє Live Science.

Коринфський шолом відомий своїм дизайном, який закриває все обличчя, залишаючи лише отвори для очей та рота. Він отримав свою назву від грецького міста Коринф, але використовувався й в інших регіонах, таких як Спарта. Шолом є яскравим прикладом військового мистецтва античного світу.

Цей шолом, що продається від імені приватного колекціонера, пройшов перевірку на легітимність у Реєстрі втрачених творів мистецтва. Археологічні дослідження свідчать, що коринфські шоломи використовувалися вже з VII століття до н. е. Вони постійно вдосконалювались і були прикрашені декоративними елементами, такими як гребені з кінського волосу чи геометричні візерунки.

Дизайн шолома, що виставляється на аукціон, зберігає всі характерні риси коринфського стилю, включаючи носовий щиток і ротову щілину. Ці шоломи використовувалися в основному у ближньому бою, коли воїни билися у щільно сформованих фалангах.

Шоломи коринфського типу мали також великий вплив на розвиток військового спорядження в інших культурах, зокрема в Римі, де вони поступово еволюціонували для відповідності зміненим бойовим тактикам.

Джерело фото: Live Science

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

аукціон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

У парламенті зареєстрували законопроекти про оподаткування посилок з придбаними через маркетплейси товарами

Громадяни зможуть отримувати посилки вартістю до 45 євро без оподаткування, якщо посилки надсилаються їм безоплатно фізособами.

«Війна потребує мобілізації, але про права людини не варто забувати» – комітети за участі Генштабу обговорили дії ТЦК

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, в ході якого обговорили факти протиправних дій посадових осіб ТЦК – застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів.

Кабмін затвердив порядок оптимізації процесів і витрат у міністерствах, відомствах та агентствах

Оптимізація процесів потрібна зокрема для скорочення витрат у центральних органах виконавчої влади.

КСУ визнав неконституційними припис закону про судовий збір, який обмежує доступ особи до Верховного Суду у цивільних справах

КСУ вказав, що законодавець має встановити законом порядок визначення ставки судового збору, на підставі якого встановлюється домірний розмір судового збору за подання касаційної скарги стороною цивільної справи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів