У Лондоні на аукціон виставлений 2500-річний бронзовий грецький шолом

Шолом коринфського типу за $72 000 - $108 000 планую спустити з молотка на аукціоні Apollo Art Auctions.

Джерело фото: Live Science

У Лондоні на аукціоні Apollo Art Auctions буде виставлений рідкісний бронзовий шолом коринфського типу, якому близько 2 500 років. Артефакт, датований 500-450 роками до н. е., зберігся в надзвичайно хорошому стані і стане важливою пам'яткою стародавньої військової історії. Очікується, що ціна шолома на аукціоні коливатиметься від 72 000 до 108 000 доларів. Про це повідомляє Live Science.

Коринфський шолом відомий своїм дизайном, який закриває все обличчя, залишаючи лише отвори для очей та рота. Він отримав свою назву від грецького міста Коринф, але використовувався й в інших регіонах, таких як Спарта. Шолом є яскравим прикладом військового мистецтва античного світу.

Цей шолом, що продається від імені приватного колекціонера, пройшов перевірку на легітимність у Реєстрі втрачених творів мистецтва. Археологічні дослідження свідчать, що коринфські шоломи використовувалися вже з VII століття до н. е. Вони постійно вдосконалювались і були прикрашені декоративними елементами, такими як гребені з кінського волосу чи геометричні візерунки.

Дизайн шолома, що виставляється на аукціон, зберігає всі характерні риси коринфського стилю, включаючи носовий щиток і ротову щілину. Ці шоломи використовувалися в основному у ближньому бою, коли воїни билися у щільно сформованих фалангах.

Шоломи коринфського типу мали також великий вплив на розвиток військового спорядження в інших культурах, зокрема в Римі, де вони поступово еволюціонували для відповідності зміненим бойовим тактикам.

Джерело фото: Live Science

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