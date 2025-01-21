В Лондоне на аукцион выставлен 2500-летний бронзовый греческий шлем бронзового типа

Шлем коринфского типа за $72 000 - $108 000 планирую спустить с молотка на аукционе Apollo Art Auctions.

Источник фото: Live Science

В Лондоне на аукционе Apollo Art Auctions будет выставлен редкий бронзовый шлем коринфского типа, которому около 2 500 лет. Артефакт, датированный 500-450 годами до н. э., сохранился в чрезвычайно хорошем состоянии и станет важным памятником древней военной истории. Ожидается, что цена шлема на аукционе будет колебаться от 72 000 до 108 000 долларов. Об этом сообщает Live Science.

Коринфский шлем известен своим дизайном, который закрывает все лицо, оставляя только отверстия для глаз и рта. Он получил свое название от греческого города Коринф, но использовался и в других регионах, таких как Спарта. Шлем является ярким примером военного искусства античного мира.

Этот шлем, продаваемый от имени частного коллекционера, прошел проверку на легитимность в Реестре утраченных произведений искусства. Археологические исследования свидетельствуют, что коринфские шлемы использовались уже с VII века до н. э. Они постоянно совершенствовались и были украшены декоративными элементами, такими как гребни из конского волоса или геометрические узоры.

Дизайн шлема, выставляемого на аукцион, сохраняет все характерные черты коринфского стиля, включая носовой щиток и ротовую щель. Эти шлемы использовались в основном в ближнем бою, когда воины сражались в плотно сформированных фалангах.

Шлемы коринфского типа имели также большое влияние на развитие военного снаряжения в других культурах, в частности в Риме, где они постепенно эволюционировали для соответствия изменившимся боевым тактикам.

Источник фото: Live Science

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