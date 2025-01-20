Реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки, — Ольга Стефанішина

Усі реєстри Мін’юсту, які постраждали від кібератаки РФ, повноцінно запрацювали 20 січня.

20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

«Росіяни не досягли своєї мети. Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок – актуалізація даних внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці», — зазначила очільниця Мін’юсту.

Ольга Стефанішина наголосила, що дані українців не були втрачені.

Вона зазначила, що Мін’юст впроваджує системні зміни після масштабної кібератаки.

«Перше – це відповідальність. Ми припинили співпрацю з керівником ДП «Національні інформаційні системи». Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування.

Друге – це посилення захисту. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290. Це важливий крок. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого «Пентагону для державних реєстрів». Але, це лише частина плану з посилення.

Третє – це міжнародна співпраця. Кіберзагрози не мають кордонів, тому ми активно залучаємо досвід та експертизу країн-партнерів», — підкреслила міністр.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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