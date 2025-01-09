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Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки — НАІС

15:38, 9 січня 2025
У НАІС наголосили, що сервіси порталу та низка онлайн-послуг за допомогою Дії будуть відновлені поступово.
Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки — НАІС
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Мін'юсті заявляли, що робота Реєстру юросіб та ФОП почне відновлюватися з 9 січня.

Згодом ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що відновило роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії.

«Сервіси порталу ЄДР та низка онлайн-послуг за допомогою Дії будуть відновлені поступово», - заявили у ДП.

Також там додали, що фахівці НАІС спільно з Кібердепартаментом СБУ, Кіберполіцією та Держспецзв’язком продовжують працювати над відновленням роботи реєстрів і посиленням їхнього захисту.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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мінюст НАІС

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