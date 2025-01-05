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Мінюст відновлює реєстри ДРАЦС та обмін даними з держорганами після кібератаки

16:55, 5 січня 2025
Які послуги знову стали доступні.
Мінюст відновлює реєстри ДРАЦС та обмін даними з держорганами після кібератаки
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Реєстри ДРАЦС (Державний реєстр актів цивільного стану) відновлюються після кібератаки.

Як повідомили у Мін'юсті, відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також вже можна скористатися такими державними послугами онлайн на порталі та в застосунку Дія:

  • Витяги про місце проживання дітей.
  • Зимова єПідтримка для дітей.
  • Соціальні виплати, включаючи субсидії та допомогу сім’ям з дітьми.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

 

Нагадаємо, раніше вже відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Доступними стали: 

  • Єдиний реєстр довіреностей,
  • Спадковий реєстр та
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що сервіси Міністерства оборони працюють без збоїв. Водночас через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+».

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО заявляв, що Резерв+ та Реєстр військовозобов'язаних Оберіг працюють в штатному режимі.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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мінюст Дія

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