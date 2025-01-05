У США помер віслюк Перрі, прототип героя мультфільму «Шрек»

Віслюк Перрі, що став прообразом персонажа з «Шрека», помер у віці 30 років після тривалої боротьби з хворобою.

У США помер віслюк Перрі, який став прототипом відомого героя з мультфільму «Шрек». Тварина, яка жила в зоопарку Barron Park Donkeys, пішла з життя у віці 30 років після тривалої боротьби з хворобою, повідомили співробітники зоопарку.

Перрі перебував у зоопарку з 1997 року, де його образ був зафіксований аніматорами з компанії Pacific Data Images для створення персонажа в мультфільмі. У 1999 році вони спостерігали за ним, щоб точно відтворити його вигляд у «Шреку».

Віслюк страждав від ламініту — запалення, яке спричиняє сильний біль у копитах. Незважаючи на лікування, включаючи голковколювання, масаж і лазерну терапію, Перрі не зміг подолати хворобу і був приспаний через сильний біль.

Співробітники зоопарку висловили свої співчуття, зазначивши, що Перрі був «особливим» і його не забудуть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.