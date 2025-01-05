Подкастер зі США Лекс Фрідман записав інтерв’ю із Володимиром Зеленським

Епізод подкасту тривалістю понад 3 години має вийти 6 січня.

Джерело фото: Lex Fridman / Х

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Президент України Володимир Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом.

«У мене відбулася чудова розмова з Володимиром Зеленським», - написав сам Фрідман на своєму аканті.

За його словами, епізод подкасту має вийти в понеділок – 6 січня.

Як повідомлялося, американський інтерв'юер Лекс Фрідман, відомий своїм подкастом за участю світових бізнесменів і політиків. Він автор одного з найпопулярніших подкастів у світі. Гостями Lex Fridman Podcast були, зокрема, Біньямін Нетаньягу, Дональд Трамп, Ілон Маск і Марк Цукерберг.

YouTube-канал Фрідмана має 4,5 млн підписників, а загальна кількість переглядів відео — понад 500 млн.

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