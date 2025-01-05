На шляху до скель Довбуша турист травмував ногу

Івано-Франківські рятувальники врятували туриста, який травмувався під час походу до скель Довбуша.

Фото: ДСНС

Івано-франківські рятувальники надали допомогу чоловікові, який травмувався під час туристичного походу. Інцидент стався поблизу скель Довбуша, де 42-річний мешканець Миколаєва отримав травму ноги. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце та надали постраждалому домедичну допомогу. Після цього, за допомогою спеціальних нош, чоловіка транспортували до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

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