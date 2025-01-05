На пути к скалам Довбуша турист травмировал ногу

Ивано-Франковские спасатели спасли туриста, который травмировался во время похода к скалам Довбуша.

Фото: ГСЧС

Ивано-франковские спасатели оказали помощь мужчине, который травмировался во время туристического похода. Инцидент произошел вблизи скал Довбуша, где 42-летний житель Николаева получил травму ноги. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему домедицинскую помощь. После этого, с помощью специальных носилок, мужчину транспортировали в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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