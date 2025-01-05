Почему важно выставлять знак аварийной остановки – объяснили в полиции

Патрульная полиция подчеркивает важность выставления знака аварийной остановки в случае поломки автомобиля или участия в ДТП. Этот простой шаг не только является требованием правил дорожного движения, но и помогает сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Вот несколько причин, почему выставление знака аварийной остановки является важным:
Не забывайте держать знак в своем авто и проверять его исправность, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность на дороге.
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