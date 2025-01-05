Почему важно выставлять знак аварийной остановки – объяснили в полиции

Патрульная полиция напоминает: аварийный знак может предотвратить трагедию на дороге.

Фото: tehpaket.com.ua

Патрульная полиция подчеркивает важность выставления знака аварийной остановки в случае поломки автомобиля или участия в ДТП. Этот простой шаг не только является требованием правил дорожного движения, но и помогает сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Вот несколько причин, почему выставление знака аварийной остановки является важным:

Знак заранее предупреждает других водителей об опасности, позволяя избежать аварии. Видимый знак снижает риск наезда на ваш автомобиль или вас, если вы находитесь на дороге. По правилам дорожного движения, знак должен быть выставлен на расстоянии не менее 20 м в населенных пунктах и 40 м вне их, что дает водителям достаточно времени для реакции. Это помогает избежать хаоса на дорогах, особенно на скоростных трассах.

Не забывайте держать знак в своем авто и проверять его исправность, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность на дороге.

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