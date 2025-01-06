Практика судов
  1. В Украине

Игорь Клименко анонсировал создание протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД

14:36, 6 января 2025
В планах сделать этот центр местом с лучшими специалистами и современным оборудованием, где будут протезировать, производить и обслуживать протезы.
Игорь Клименко анонсировал создание протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел работает над созданием протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в авторской колонке для медиа, пишут в МВД.

По его словам, в сотрудничестве с Protez Foundation и международными партнерами в планах сделать этот центр местом с лучшими специалистами и современным оборудованием, где будут протезировать, производить и обслуживать протезы.

Игорь Клименко подчеркнул, что ведомство акцентирует особое внимание на поддержке ветеранов.

«Мы хотим, чтобы каждый ветеран и военный имел доступ к качественной медицинской помощи, психологической поддержке, реабилитации, протезированию и возможностям для трудоустройства», - подчеркнул глава МВД.

Также он напомнил, что в работу запустили электронный кабинет социальной защиты, где участники боевых действий системы МВД и их родственники могут быстро оставить запрос на помощь. Также работает контактный центр по социальным вопросам.

Отметим, что Кабинет Министров Украины поддержал изменения в порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности. Инициированные Минсоцполитики нововведения (постановление № 518 от 1 октября 2014 года) направлены на упрощение доступа к высокотехнологичным протезам, в частности для военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

МВД военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Отсутствие солдата на месте службы более 10 дней является преступлением, а не административным правонарушением – Верховный Суд

Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 407 УК, а не административного правонарушения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду