Игорь Клименко анонсировал создание протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД

В планах сделать этот центр местом с лучшими специалистами и современным оборудованием, где будут протезировать, производить и обслуживать протезы.

Министерство внутренних дел работает над созданием протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко в авторской колонке для медиа, пишут в МВД.

По его словам, в сотрудничестве с Protez Foundation и международными партнерами в планах сделать этот центр местом с лучшими специалистами и современным оборудованием, где будут протезировать, производить и обслуживать протезы.

Игорь Клименко подчеркнул, что ведомство акцентирует особое внимание на поддержке ветеранов.

«Мы хотим, чтобы каждый ветеран и военный имел доступ к качественной медицинской помощи, психологической поддержке, реабилитации, протезированию и возможностям для трудоустройства», - подчеркнул глава МВД.

Также он напомнил, что в работу запустили электронный кабинет социальной защиты, где участники боевых действий системы МВД и их родственники могут быстро оставить запрос на помощь. Также работает контактный центр по социальным вопросам.

Отметим, что Кабинет Министров Украины поддержал изменения в порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности. Инициированные Минсоцполитики нововведения (постановление № 518 от 1 октября 2014 года) направлены на упрощение доступа к высокотехнологичным протезам, в частности для военнослужащих.

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