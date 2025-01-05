Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области зацвел краснокнижный безвременник анкарский

22:30, 5 января 2025
Безвременник анкарский расцвел в Тузловских лиманах.
В Одесской области зацвел краснокнижный безвременник анкарский
Фото: Ivan Rusev
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили первое цветение краснокнижного безвременника анкарского - редкого растения, которое местные жители называют брандушкой. Это явление стало уникальным для зимы, ведь безвременник обычно расцветает весной, сообщил ученый Иван Русев.

Цветение растения было зафиксировано в дни между Рождеством и Новым годом в бассейне реки Кагильник, недалеко от Татарбунаров. По словам Русева, это явление стало своеобразным «началом весны» для этой местности. Позднецвет анкарский считается одним из самых ранних эфемероидов, который появляется среди первых после зимнего солнцестояния.

Однако, это растение находится под угрозой из-за антропогенных факторов: выпас скота, распашка степей, лесоразведение и сбор для продажи. В частности, из-за противозаконного распашки степей, безвременник анкарский исчез с территории НПП более 30 лет назад.

Фото: Ivan Rusev

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Совета общественного контроля при АРМА буду принимать участие в определении управляющих арестованными активами – законопроект Кабмина

РГК при АРМА будет осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности путем определения членов РГК, участвующих в определении управляющих активами.

Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Выращивание 27 растений конопли для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома не является малозначительным деянием – Верховный Суд

Осужденный не отрицал выращивание 27 растений конопли по месту своего обитания, однако отметил, что их выращивал для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома и приобрел медицинский сорт.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Осужденный и его родственники смогут обращаться в Комиссию по жалобам на ненадлежащие условия содержания, которая получит широкие полномочия – вступил в силу закон

К мерам предотвращения содержания осужденных в ненадлежащих условиях отнесли возможность перевода в другое учреждение исполнения наказаний.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду