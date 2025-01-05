В Одесской области зацвел краснокнижный безвременник анкарский

Безвременник анкарский расцвел в Тузловских лиманах.

Фото: Ivan Rusev

На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили первое цветение краснокнижного безвременника анкарского - редкого растения, которое местные жители называют брандушкой. Это явление стало уникальным для зимы, ведь безвременник обычно расцветает весной, сообщил ученый Иван Русев.

Цветение растения было зафиксировано в дни между Рождеством и Новым годом в бассейне реки Кагильник, недалеко от Татарбунаров. По словам Русева, это явление стало своеобразным «началом весны» для этой местности. Позднецвет анкарский считается одним из самых ранних эфемероидов, который появляется среди первых после зимнего солнцестояния.

Однако, это растение находится под угрозой из-за антропогенных факторов: выпас скота, распашка степей, лесоразведение и сбор для продажи. В частности, из-за противозаконного распашки степей, безвременник анкарский исчез с территории НПП более 30 лет назад.

Фото: Ivan Rusev

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.