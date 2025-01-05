В Одеській області зацвів червонокнижний пізньоцвіт анкарський

Пізньоцвіт анкарський розцвів у Тузлівських лиманах.

Фото: Ivan Rusev

На території Національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області виявили перше цвітіння червонокнижного пізньоцвіта анкарського — рідкісної рослини, яку місцеві жителі називають брандушкою. Це явище стало унікальним для зими, адже пізньоцвіт зазвичай розцвітає навесні, повідомив науковець Іван Русєв.

Цвітіння рослини було зафіксовано в дні між Різдвом і Новим роком у басейні річки Кагильник, недалеко від Татарбунарів. За словами Русєва, це явище стало своєрідним «початком весни» для цієї місцевості. Пізньоцвіт анкарський вважається одним з найранніших ефемероїдів, який з’являється серед перших після зимового сонцестояння.

Однак, ця рослина є під загрозою через антропогенні фактори: випасання худоби, розорювання степів, лісорозведення та збирання для продажу. Зокрема, через протизаконне розорювання степів, пізньоцвіт анкарський зник з території НПП більше 30 років тому.

Фото: Ivan Rusev

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