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Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025 році

18:34, 5 січня 2025
З 1 січня платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають сплачувати військовий збір.
Як ФОПам правильно сплачувати військовий збір у 2025 році
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Платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 1 січня мають сплачувати військовий збір. Відтак, у Державній податковій пояснили, на які рахунки платити військовий збір.

Зокрема, для його сплати відкрито бюджетні рахунки:

  • юридичним особам (ІІІ група) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;
  • фізичним особам – підприємцям (платникам єдиного податку) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування».

Реквізити зазначених рахунків розміщено на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням – тут.

1 січня набув чинності «корегуючий» закон №4113-IX «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» до закону про підвищення податків.

Також Державна податкова служба розповіла, чи звільняються від сплати військового збору ФОПи - платники єдиного податку 1 та 2 груп на час хвороби чи лікарняного.

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