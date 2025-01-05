Втеча з Мадагаскару до Польщі провалилася: прикордонники знайшли контрабандних лемурів і птахів

На українсько-польському кордоні викрили спробу перевезення лемурів і птахів без належних документів.

Фото: ДПСУ

Українські прикордонники зупинили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин на кордоні з Польщею. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України.

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, яким керував громадянин Польщі, було виявлено лемурів і птахів, для транспортування яких водій не мав жодних документів. «Втеча з Мадагаскару»: лемури на кордоні з Польщею», – йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути відповідальності, чоловік спробував підкупити прикордонників, запропонувавши 1900 доларів США та 100 євро. Однак військовослужбовці відмовилися від хабара і попередили водія про кримінальну відповідальність.

Інформацію про порушення передали до Національної поліції для подальшого розслідування.

Фото: ДПСУ

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