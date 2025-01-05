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Побег с Мадагаскара в Польшу провалился: пограничники нашли контрабандных лемуров и птиц

22:00, 5 января 2025
На украинско-польской границе разоблачили попытку перевозки лемуров и птиц без надлежащих документов.
Побег с Мадагаскара в Польшу провалился: пограничники нашли контрабандных лемуров и птиц
Фото: ГПСУ
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Украинские пограничники пресекли попытку незаконной перевозки экзотических животных на границе с Польшей. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Во время углубленного осмотра микроавтобуса, которым управлял гражданин Польши, было обнаружено лемуров и птиц, для транспортировки которых водитель не имел никаких документов. «Побег с Мадагаскара«: лемуры на границе с Польшей», - говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался подкупить пограничников, предложив 1900 долларов США и 100 евро. Однако военнослужащие отказались от взятки и предупредили водителя об уголовной ответственности.

Информацию о нарушении передали в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

Фото: ГПСУ

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Польша пограничники

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