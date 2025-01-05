Умер осел Перри, ставший прототипом героя из «Шрека»

Осел Перри, ставший прототипом для движений Ослика из мультфильма «Шрек».

Источник фото: Steve Shpall

В США 2 января умер осел Перри, ставший прототипом для движений Ослика из мультфильма «Шрек». Об этом сообщило издание Palo Alto Online.

Ослу было 30 лет и долгое время он болел ламинитом, поэтому его усыпили из-за сильной боли. Это болезнь, когда воспаляются чувствительные мягкие ткани (ламины) между копытным рогом и копытной костью.

Состояние осла пробовали улучшить разными способами: акупунктурой, лазерной терапией и массажем. Однако ни один из методов не дал результатов.

Также стало известно, что в Австралии умер 90-летний крокодил Берт, звезда культового фильма «Крокодил Данди».

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