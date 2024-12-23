В Австралии скончался 90-летний крокодил Берт, звезда культового фильма «Крокодил Данди»

Хищник снискал мировую славу благодаря приключенческому фильму «Крокодил Данди».

В Австралии скончался морской крокодил Берт, сыгравший в культовом фильме «Крокодил Данди». Берту было больше 90 лет. Об этом сообщили в крокодиловом герпетарии Crocosaurus Cove, назвав смерть животного «концом невероятной эпохи».

Берт имел впечатляющие размеры – длина 5,1 метра и вес свыше 700 кг. По оценкам специалистов, ему было больше 90 лет.

Его поймали в 1980-х годах в реке Рейнольдс, после чего он снискал мировую славу благодаря приключенческому фильму «Крокодил Данди (1986)». Актеру Полу Хогану, сыгравшему главную роль в фильме, сейчас 85 лет.

В течение жизни Берт помогал формировать имидж Австралии как страны жестокой природной красоты, отмечают в Crocosaurus Cove.

В питомник Берт попал в 2008 году. Он был холостяком, а еще имел независимый и вспыльчивый нрав. Его темперамент принес ему популярность как среди посетителей герпетария, так и среди работников – он олицетворял «грубый и необузданный дух морского крокодила».

Причин смерти Берта не называют, однако говорят, что он мирно почил в эти выходные.