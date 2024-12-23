В Австралії помер 90-річний крокодил Берт, зірка культового фільму «Крокодил Данді»

Хижак здобув світову славу завдяки пригодницькому фільму «Крокодил Данді».

В Австралії помер морський крокодил Берт, який зіграв у культовому фільмі «Крокодил Данді». Берту було більш як 90 років. Про це повідомили у крокодиловому герпетарії Crocosaurus Cove, назвавши смерть тварини «кінцем неймовірної епохи».

Берт мав вражаючі розміри - довжина 5,1 метра та вага понад 700 кг. За оцінками фахівців, йому було понад 90 років.

Його зловили у 1980-х роках у річці Рейнольдс, після чого він здобув світову славу завдяки пригодницькому фільму «Крокодил Данді (1986)». Актору Полу Хогану, який зіграв головну роль у фільмі, зараз 85 років.

Протягом життя Берт допомагав формувати імідж Австралії як країни жорстокої природної краси, зазначають у Crocosaurus Cove.

До розплідника Берт потрапив у 2008 році. Він був холостяком, а ще мав незалежну та запальну вдачу. Його темперамент приніс йому популярність як серед відвідувачів герпетарію, так і серед працівників — він уособлював «грубий і неприборканий дух морського крокодила».

Причин смерті Берта не називають, однак кажуть, що він мирно спочив цими вихідними.

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