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Військовослужбовці ЗСУ проходитимуть нові курси з виживання в екстремальних умовах

15:33, 23 грудня 2024
Міноборони оновило вимоги до підготовки військовослужбовців до дій в екстремальних умовах.
Військовослужбовці ЗСУ проходитимуть нові курси з виживання в екстремальних умовах
Джерело фото: tro.mil.gov.ua
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Українські військовослужбовці проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Військовослужбовці проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання. 

Новий стандарт затверджено наказом Міністерства оборони України. Він зроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час відсічі агресії РФ, вказують у Міноборони.

Військові проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими основними напрямами:

  • пошуково-рятувальна діяльність;
  • виживання;
  • уникнення захоплення у полон;
  • стійкість у полоні;
  • підготовка з евакуації;
  • перепідготовка.

Захисники набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах, включаючи арктичні, тропічні, гірські та пустельні райони. Особлива увага – організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу. 

У Міноборони зазначають, що навчання проводитимуть інструктори SERE, які будуть проходити регулярну перепідготовку.

«Прийняття стандарту має на меті зміцнити обороноздатність країни, підвищити рівень підготовки військовослужбовців та сприяти інтеграції Збройних Сил України до стандартів НАТО, забезпечуючи високу взаємосумісність з вимогами Альянсу», - пояснили у Міністерстві.

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НАТО військові війна військовослужбовці Міноборони

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