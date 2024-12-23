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Як уникнути проблем з митним оформленням на свята, – деталі

19:40, 23 грудня 2024
Держказначейство припиняє роботу 30 грудня, платники податків повинні здійснити авансові платежі до 27 грудня.
Як уникнути проблем з митним оформленням на свята, – деталі
Фото: ternopil.cx.ua
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Державна митна служба України нагадує суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності про важливість здійснення авансових платежів для безперебійного митного оформлення в період з 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року. Платникам податків рекомендується заздалегідь здійснити авансові платежі на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі для митної служби та її територіальних органів.

Останнім робочим днем для органів Державної казначейської служби України є 30 грудня 2024 року. Тому електронні реєстри авансових платежів та висновки про повернення помилково чи надміру сплачених сум митних платежів повинні бути надані до Казначейства не пізніше 17:00 27 грудня 2024 року.

З 2 січня 2025 року Казначейство перейде на звичайний режим роботи в Системі електронних платежів Національного банку України.

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