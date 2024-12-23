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Как избежать проблем с таможенным оформлением на праздники, – детали

19:40, 23 декабря 2024
Госказначейство прекращает работу 30 декабря, налогоплательщики должны осуществить авансовые платежи до 27 декабря.
Как избежать проблем с таможенным оформлением на праздники, – детали
Фото: ternopil.cx.ua
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Государственная таможенная служба Украины напоминает субъектам внешнеэкономической деятельности о важности осуществления авансовых платежей для бесперебойного таможенного оформления в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. Налогоплательщикам рекомендуется заранее осуществить авансовые платежи на депозитные счета, открытые в Казначействе для таможенной службы и ее территориальных органов.

Последним рабочим днем для органов Государственной казначейской службы Украины является 30 декабря 2024 года. Поэтому электронные реестры авансовых платежей и выводы о возврате ошибочно или излишне уплаченных сумм таможенных платежей должны быть предоставлены в Казначейство не позднее 17:00 27 декабря 2024 года.

Со 2 января 2025 года Казначейство перейдет на обычный режим работы в Системе электронных платежей Национального банка Украины.

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