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У Києві покарали водія Tesla, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора — відео

21:48, 23 грудня 2024
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
У Києві покарали водія Tesla, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора — відео
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У Голосіївському районі Києва покарали водія автомобіля Tesla, який проїхав перехрестя на жовтий заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

У поліції нагадали, що жовтий сигнал світлофору — забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів.

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поліція Київ

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