Генсек НАТО Рютте заявив, що просив Зеленського не критикувати Шольца, бо це «несправедливо»

Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим, - заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Фото: Офіс Президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав критику Президента Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца "невиправданою" і "несправедливою" Про це він сказав в інтерв'ю німецьким журналістам.

"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", - сказав Генсек НАТО.

За його словами, Шольц сприяв тому, що Німеччина посідає друге місце після США за обсягами військової підтримки України.

"Це заслуга, за яку Київ також може бути вдячний", - сказав Рютте.

Водночас Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, він постачав б Україні крилаті ракети Taurus і не накладав жодних обмежень на їхнє використання.

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