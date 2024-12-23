Генсек НАТО Рютте заявил, что просил Зеленского не критиковать Шольца, потому что это «несправедливо»

Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Шольца, потому что я считаю это несправедливым, – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал критику Президента Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца "неоправданной" и "несправедливой". Об этом он сказал в интервью немецким журналистам.

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Шольца, потому что я считаю это несправедливым", – сказал Генсек НАТО.

По его словам, Шольц способствовал тому, что Германия занимает второе место после США по объему военной поддержки Украины.

"Это заслуга, за которую Киев также может быть признателен", - сказал Рютте.

В то же время, Рютте дал понять, что, в отличие от Шольца, он поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не налагал никаких ограничений на их использование.

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