Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу, — Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на встречу Роберта Фицо с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным в Москве. Заявление Глава государства сделал на своей странице в соцсети Х.

Зеленский отметил, что оба не сделали никаких заявлений и не ответили на вопросы СМИ после разговора, потому что они боятся реакции общественности.

«Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы.

Подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна», - написал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, «то есть для него этот вопрос не вопрос безопасности».

«Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Остальные доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо.

Следовательно, его ключевая цель – вести дела с Россией, и это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?», – заявил Владимир Зеленский.

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