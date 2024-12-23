В Верховную Раду внесли законопроект о переименовании 103 местных общих судов

«Ленинских» райсудов больше не будет – в парламент внесли законопроект о переименовании более ста судов в Украине.

«Московские», «ленинские» и «комсомольские» суды останутся в прошлом. В Верховной Раде 23 декабря зарегистрирован законопроект 12351 о переименовании 103 местных общих судов. Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Это касается судов АРК Крым и Севастополь, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

«Приводим названия судов в соответствие с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», – отметил депутат.

Предложения по переименованию изложены с учетом консультаций с Советом судей Украины, местными и апелляционными судами соответствующих областей, военно-гражданскими администрациями соответствующих областей, Уполномоченным по защите государственного языка в Украине, Украинским институтом национальной памяти, представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и с учетом переименования административно-территориальных единиц, в которых расположены соответствующие суды.

«В Харькове, Херсоне, Кривом Роге, Запорожье и других городах Украины, героически противостоящих вражеским атакам, мы навсегда закрываем страницу, где «московские» символы были частью нашей жизни и правосудия», - подчеркнул председатель Комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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