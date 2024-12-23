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Стабильное энергоснабжение Украины может продлиться до конца праздников, но есть нюанс

13:06, 23 декабря 2024
Украина пережила неделю без ограничений в энергоснабжении, однако в случае обстрелов, – ситуация может измениться.
Стабильное энергоснабжение Украины может продлиться до конца праздников, но есть нюанс
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Стабильное энергоснабжение без ограничений, которое наблюдается в украинской энергосистеме с прошлой недели, может продлиться до конца новогодних праздников, если не произойдут новые вражеские обстрелы. Об этом заявила экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец.

Значительное снижение потребления электроэнергии благодаря потеплению и снижение цен на электроэнергию в странах ЕС стали основными факторами стабильной ситуации в энергосистеме. При отсутствии вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, система будет работать без применения ограничений до конца праздников.

«Теплая погода и рост производства ВИЭ являются главными причинами падения цен», - отметила Буславец.

Однако с возвращением холодов ограничения могут быть возобновлены, особенно если импорт электроэнергии не увеличится.

На данный момент все девять энергоблоков АЭС, работающих на неоккупированных территориях, а также энергетические станции работают на максимальных мощностях. Сезонное производство на ГЭС и ТЭС также обеспечивает стабильность энергоснабжения.

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