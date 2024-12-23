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Стабільне енергопостачання України може тривати до кінця свят, але є нюанс

13:06, 23 грудня 2024
Україна пережила тиждень без обмежень в енергопостачанні, проте в разі обстрілів, – ситуація може змінитися.
Стабільне енергопостачання України може тривати до кінця свят, але є нюанс
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Стабільне енергопостачання без обмежень, яке спостерігається в українській енергосистемі з минулого тижня, може тривати до кінця новорічних свят, якщо не відбудуться нові ворожі обстріли. Про це заявила ексміністр енергетики України Ольга Буславець.

Значне зниження споживання електроенергії завдяки потеплінню та зниження цін на електроенергію в країнах ЄС стали основними чинниками стабільної ситуації в енергосистемі. За відсутності ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, система буде працювати без застосування обмежень до кінця свят.

«Тепла погода і зростання виробництва ВДЕ є головними причинами падіння цін», – зазначила Буславець.

Однак з поверненням холодів обмеження можуть бути поновлені, особливо якщо імпорт електроенергії не збільшиться.

На даний момент всі дев’ять енергоблоків АЕС, що працюють на неокупованих територіях, а також енергетичні станції працюють на максимальних потужностях. Сезонне виробництво на ГЕС та ТЕС також забезпечує стабільність енергопостачання.

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