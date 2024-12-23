На станції метро «Либідська» у Києві розпочнуть ремонт ескалаторів

Ремонт планують завершити наприкінці квітня.

Джерело фото: ТиКиїв/Ігор Кузнєцов

З вівторка, 24 грудня, на станції метро «Либідська» розпочнуть плановий капітальний ремонт ескалаторів. Як вказують у КМДА, обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонт планують завершити наприкінці квітня 2025 року.

Зазначимо, що наразі триває почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції «Берестейська».

Під час ремонту ескалатор повністю розбирають, проводять заміну зношених частин і глибоку діагностику, перевіряють й оновлюють усе обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу ескалатора.

Такі ремонти проводять кожні 10-12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів. Це необхідно для надійної та безпечної роботи ескалаторів.

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