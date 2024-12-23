На станции метро «Лыбидская» в Киеве начнут ремонт эскалаторов

Ремонт планируют завершить в конце апреля.

Источник фото: ТыКиев/Игорь Кузнецов

Со вторника, 24 декабря, на станции метро «Лыбидская» начнут плановый капитальный ремонт эскалаторов. Как указывают в КГГА, оборудование будут ремонтировать поочередно. Ремонт планируют завершить в конце апреля 2025 года.

Отметим, что в настоящее время идет поочередный капитальный ремонт эскалаторов на станции «Берестейская».

Во время ремонта эскалатор полностью разбирают, производят замену изношенных частей и глубокую диагностику, проверяют и обновляют все оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу эскалатора.

Такие ремонты производят каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Это необходимо для надежной и безопасной работы эскалаторов.

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