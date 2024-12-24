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В Киевской области задержали мужчину, который пытал 4-летнего ребенка

21:33, 24 декабря 2024
Медики зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на голове и теле девочки.
В Киевской области задержали мужчину, который пытал 4-летнего ребенка
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В Киевской области правоохранители задержали обидчика малолетнего ребенка, который систематически избивал его и причинял психологические страдания.

Как сообщила полиция Киевской области, 24-летний фигурант систематически избивал, кричал и словесно обижал дочь своей сожительницы.

Медики зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на голове и теле девочки.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Злоумышленнику также сообщили о подозрении. В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

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Национальная полиция Киев

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