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ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

14:01, 23 декабря 2024
В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.
ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было
Фото: УНИАН
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Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей 18 декабря 2024 года отказала в командировке в прифронтовой Херсонский городской суд судье Куйбышевского райсуда Запорожской области Геннадию Валигурскому.

25 ноября ВККС начала процедуру командирования 3 судей в состав Херсонского городского суда.

Согласие на добровольное командирование в Херсон предоставил судья Куйбышевского райсуда Запорожской области Геннадий Валигурский

Поскольку райсуд, в котором ранее осуществлял правосудие Геннадий Валигурский, оказался в оккупации, 10 июня 2022 года председатель Верховного Суда бессрочно командировал Геннадия Валигурского в состав Надворнянского райсуда Ивано-Франковского суда. 

Однако с 2021 года у Геннадия Валигурского отсутствовали полномочия для осуществления правосудия – только после удачного прохождения квалификационного оценивания и указа Президента Геннадий Валигурский с 16 октября 2024 года смог вернуться к осуществлению правосудия. 

При этом если в Херсонском городском суде из 46 судей есть в наличии 22 судьи, то в Надвирнянском райсуде из 11 судей осуществляют правосудие 7 судей.

В Херсонском городском суде фиксируется избыточный уровень нагрузки на судей.

Однако, как оказалось, одного лишь желания для командирования в состав прифронтового суда Геннадию Валигурскому оказалось мало. 

«Комиссия обращает внимание, что Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) не предусмотрена возможность командирования судей, которые уже командированы, или досрочного прекращения их командировки в связи с представлением согласия на командировку в другой суд, поэтому Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для командирования судьи», - говорится в решении Второй палаты ВККС.

В итоге, Комиссия решила отказать во внесении представления относительно командирования Геннадия Валигурского

При этом других желающих перевестись в прифронтовой суд не нашлось. 

Напомним, что в декабре 2024 года ВККС решила прекратить бессрочную командировку судьи Старобельского райсуда Луганской области Александра Пелиха, который с 2022 года находится в командировке в составе Воловецкого райсуда Закарпатской области.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС Херсон командировка

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