Укрзализныця запускает беспересадочный маршрут между Черниговом и Раховом

Новый поезд от Укрзализныци будет курсировать уже с 26 декабря.

Укрзализныця объявила о запуске нового беспересадочного маршрута, который соединит Северщину и Закарпатье. Отныне путешествия из Чернигова в Рахов и обратно станут еще более удобными для пассажиров.

График курсирования:

Из Рахова: с 26 декабря по 7 января - раз в 4 дня, с 8 января - через день.

Из Чернигова: с 27 декабря по 8 января - раз в 4 дня, с 9 января - через день.

Как будет курсировать поезд:

Рахов - Чернигов: отправление из Рахова в 9:55, прибытие в Чернигов в 7:20.

Чернигов - Рахов: отправление из Чернигова в 21:14, прибытие в Рахов в 18:10.

Продажа билетов уже открыта через приложение Укрзализныци, сайт и другие каналы.

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