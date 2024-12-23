Укрзализныця запускает беспересадочный маршрут между Черниговом и Раховом

Укрзализныця объявила о запуске нового беспересадочного маршрута, который соединит Северщину и Закарпатье. Отныне путешествия из Чернигова в Рахов и обратно станут еще более удобными для пассажиров.
График курсирования:
Как будет курсировать поезд:
Продажа билетов уже открыта через приложение Укрзализныци, сайт и другие каналы.
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