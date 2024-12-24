Водителям напомнили, как вести себя на дороге во время тумана

Патрульная полиция Киева напомнила водителям, что в условиях ограниченной видимости водителям нужно соблюдать простые, но действенные советы для безопасной поездки.
Среди них:
- отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
- увеличить дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- использовать средства пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Также в полиции посоветовали пешеходам быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.
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