Водіям нагадали, як вести себе на дорозі під час туману

Під час туману водіям потрібно відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди.

Фото: patrol.police.gov.ua

Патрульна поліція Києва нагадала водіям, що в умовах обмеженої видимості водіям потрібно дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки.

Серед них:

- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

- збільшити дистанцію між автомобілями;

- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Також у поліції порадили пішоходам бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

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