Студенти іноземних університетів отримають можливість вільно виїжджати з України

В Україні готують законопроект, що дозволить студентам іноземних вишів віком від 18 до 24 років вільно виїжджати за кордон.

Фото: huffingtonpost.com

Народні депутати працюють над законопроектом, який дозволить студентам іноземних вишів вільно виїжджати за межі України. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, пише Укрінформ.

«Ми готуємо законопроект, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України», — сказав він.

Згідно з його словами, ініціатива стосуватиметься осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами іноземних університетів денної форми навчання.

«Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні», — додав Горбенко.

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